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Spor

Malatya'da 2 gol var kazanan yok

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA21 Ağustos 2022 Pazar 21:21 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Şener

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Taha Gür, Yiğit Ulaş, Burak Kavlak, Rahman Buğra Çağıran, Donsah, Aly Malle, Jospin (Dk. 70 Yakup Alkan), Ogün Özçiçek, Cengizhan Akgün (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Doğukan Emeksiz (Dk. 85 Atakan Müjde)

ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu (Dk. 71 Özcan Aydın), Evren Korkmaz, Emre Kaplan, Hüseyin Öztürk, Benasser, Sacko, Burak Çoban (Dk. 71 Ferhat Katipoğlu), Hakkı Türker (Dk. 90 Mehmet Sefa Etöz), Tetteh (Dk. 76 Ahmethan Köse), Jallow

GOLLER: Dk. 32. Tetteh (Adanaspor), Dk. 55 Doğukan Emeksiz (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 76 Aly Malle (Yeni Malatyaspor), Dk. 89 Sacko, Dk. 90+3 Mehmet Sefa Etöz, Dk. 90+5 Benasser (Adanaspor)

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