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Spor

Malatya'da 4 gol var, kazanan yok

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
Malatya'da 4 gol var, kazanan yok
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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Baran Eraslan, Murat Temel

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül (Dk.75 Jospin), Philip Gameli Awuku, Burak Kavlak, Barış Başdaş, Rahman Buğra Çağıran, Ogün Özçiçek, Doğukan Emeksiz (Dk. 71 Cengizhan Akgün), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 89 Yiğit Ulaş), Malle, Haqi Osman

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere (Dk. 46 Aksel Aktaş), Gökhan Gül, Metehan Mert, Mert Kula, Muhammed Bayır, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 87 Zafer Göktuğ), Oleksandr Bielliaiev (Dk. 71 Ahmet Tuzcu), Dmytro Grechyshking, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp

GOLLER: Dk. 36 Barış Başdaş (Penaltıdan), Dk. 50 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor), Dk. 55 Gökhan Gül, Dk. 66 Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 70 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 79 Burak Kavlak, Dk. 84 Malle, (Yeni Malatyaspor), Musa Şahindere Dk.37, Dk. 90+3 Dmytro Grechyshking (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Barış Baştaş (Yeni Malatyaspor)

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