Malatya'da 4 gol var, kazanan yok

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Baran Eraslan, Murat Temel
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül (Dk.75 Jospin), Philip Gameli Awuku, Burak Kavlak, Barış Başdaş, Rahman Buğra Çağıran, Ogün Özçiçek, Doğukan Emeksiz (Dk. 71 Cengizhan Akgün), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 89 Yiğit Ulaş), Malle, Haqi Osman
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere (Dk. 46 Aksel Aktaş), Gökhan Gül, Metehan Mert, Mert Kula, Muhammed Bayır, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 87 Zafer Göktuğ), Oleksandr Bielliaiev (Dk. 71 Ahmet Tuzcu), Dmytro Grechyshking, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp
GOLLER: Dk. 36 Barış Başdaş (Penaltıdan), Dk. 50 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor), Dk. 55 Gökhan Gül, Dk. 66 Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Dk. 70 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 79 Burak Kavlak, Dk. 84 Malle, (Yeni Malatyaspor), Musa Şahindere Dk.37, Dk. 90+3 Dmytro Grechyshking (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Barış Baştaş (Yeni Malatyaspor)