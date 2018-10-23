Malatya'da 8 taraftara spor müsabakalarını seyir yasağı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında 8 kişiye, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu ihlal eden davranışlarda bulundukları gerekçesiyle seyirden 1 yıl men cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde aileleriyle spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanları ve çevresinde gerekli denetim ve kontrolleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda Malatya'da 7 Ekim'de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında hakaret içeren tezahüratta bulunan dört kişi, müsabaka esnasında sahaya yabancı cisim attığı tespit edilen iki kişi ve karşılaşma sırasında taşkınlık yaptığı tespit edilen iki kişinin kimlik bilgilerinin tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, 8 kişi hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un gerekli maddelerince adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 8 kişiye 1 yıl süreyle seyirden men tedbiri uygulandığı kaydedildi.

(AA)