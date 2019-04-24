Malatya'da Galatasaray coşkusu

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanşında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda Galatasaraylı taraftar karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, onlarla fotoğraf çektirdi.

Havalimanı yolu üzerinde bekleyen taraftarlar ise meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.

Galatasaray kafilesi, daha sonra havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

(AA)