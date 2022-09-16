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Spor

Malatya'da kazanan yok

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Altay ile 0-0 berabere kaldı.

AA16 Eylül 2022 Cuma 23:35 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de 6. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Altay 0-0 berabere kaldı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Ogün Kamacı

YENİ MALATYASPOR: Abdülsamed Damlu, Taha Gür, Barış Başdaş, Philip Gameli Awuku, Yiğit Ulaş, Ogün Özçiçek, Godfred Donsah, Aly Malle, Doğukan Emeksiz (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Cengizhan Akgün (Dk. 76 Jospin), Yakup Alkan (Dk. 63 Burak Kavlak)

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Efe Sarıkaya, Björkander, İbrahim Öztürk, Tolga Ünlü (Dk. 90+3 Enes Yetkin), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Mohammad Naderi, Eren Erdoğan (Dk. 85 Ardem Özcan), Yusuf Tekin (Dk. 73 Salih Sarıkaya), Paixao

SARI KARTLAR: Dk.47 Yakup Alkan (Yeni Malatyaspor), Dk.78 Ozan Evrim Özenç (Altay)

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