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Malatya'da puanlar paylaşıldı! Evkur Yeni Malatyaspor 1 - Akhisarspor 1

Spor Toto Süper Ligi'nin 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Ligi'nin 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk etti. İki takım da birbirlerine üstünlük kuramazken maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, 41. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçerken Akhisarspor, 80. dakikada Jeremey Bokila'nın golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 bitti.

Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, 22 puanla 6. sırada yer aldı. Son sıralardan kurtulamayan Akhisarspor ise 13 puanla 16. sırada kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

(Sporx)

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