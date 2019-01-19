Malatyaspor: 3 Göztepe: 2

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Malatyaspor, henüz 28. saniyede Ömer Şişmanoğlu ile golü buldu. Göztepe, bu gole 20. dakikada Halil Akbunar ile yanıt verdi. Malatyaspor, 34. dakikada Mitchell Donald ile tekrar öne geçti. Andre Poko, 41. dakikada eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 53. dakikada Danijel Aleksic'in penaltıdan attığı golle maçı kazandı.

Bu galibiyetle birlikte Malatyaspor puanını 32'ye yükseltti ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 3'e indirdi. Üst üste 4. yenilgisini alan Göztepe ise 22 puanda kaldı.

Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Antalyaspor'u İzmir'de ağırlayacak.