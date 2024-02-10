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Spor

Malen yıldızlaştı, Dortmund üç puanı üç golle aldı

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 21. haftasında konuk ettiği Freiburg'u Donyel Malen (2) ve Niclas Fülkrug'un golleriyle 3-0 mağlup etti.

10 Şubat 2024 Cumartesi 01:33 - Güncelleme:
Malen yıldızlaştı, Dortmund üç puanı üç golle aldı
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Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile Christian Streich'ın yönetimindeki Freiburg karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 3-0 kazanırken goller; 16 ve 45+7'de Donyell Malen, 87'de ise Niclas Füllkrug'dan geldi.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, hastalık sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 40'a yükseltirken, Freiburg 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Dortmund deplasmanda Wolfsburg'a konuk olurken, Freiburg evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

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