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Spor

Maliyeti belli oldu! Günay Güvenç, Galatasaray'da

Galatasaray, Günay Güvenç'i kadrosuna kattığını KAP'a yaptığı bildirim ile açıkladı. Başarılı file bekçisinin transferinin mali detayları da belli oldu.

1 Ağustos 2023 Salı 18:24 - Güncelleme:
Maliyeti belli oldu! Günay Güvenç, Galatasaray'da
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Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i transfer ettiğini açıkladı. İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye geçici olarak transfer edilmiştir.

Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti Kulübümüz tarafından ödenecektir.

Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir."

GÜNAY GÜVENÇ: "YENİ KUPALAR İÇİN BURADAYIM"

Günay Güvenç, imza sonrası "Benim için çok gurur verici bir gün. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımına geldim. Geçmiş yıllardaki Galatasaray'ın Avrupa'da kazandığı kupaların hepsine şahit oldum. Hepsinde çok gururlandık. Şimdi artık yeni kupalar kazanmak için ben de buradayım." dedi.

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