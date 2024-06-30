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Spor

Maliyeti belli oldu! Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme transferini KAP'a bildirdi. Yıldız futbolcunun sözleşme şartları belli oldu.

30 Haziran 2024 Pazar 21:11 - Güncelleme:
Maliyeti belli oldu! Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, yeni transferi Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 'Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.' ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Nwakaeme'ye 1.575 milyon euro maaş ödeneceğini açıklarken, 500 bin euro da imza parası ödeneceğini belirtti.

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