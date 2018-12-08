Malmö maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, pas ve şut çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ara vermeden UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alan oyuncular salonda yenilenmeye yönelik çalıştı.

Diğer oyuncular ise istasyon ve pas çalışmaların ardından yarım sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Malmö karşılaşmasının hazırlıklarını 10 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.