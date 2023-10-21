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Spor

Manchester City, 2 maç sonra kazandı!

Milli ara öncesi son 2 lig maçında yenilen Manchester City, Brighton'ı yenerek aradan galibiyetle döndü.

21 Ekim 2023 Cumartesi 19:19 - Güncelleme:
Manchester City, 2 maç sonra kazandı!
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile Brighton Hove & Albion karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi City 2-1'lik skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Julian Alvarez ve 19. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Brighton'ın tek golü 73. dakikada Ansu Fati'den geldi.

Manchester City'de Manuel Akanji 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Milli ara öncesi ligdeki son 2 maçını kaybeden Manchester City, 3 puanla geri döndü ve 21 puana yükseldi. Son 2 maçını kazanamayan Brighton ise 16 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Manchester United'a konuk olacak. Brighton ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

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