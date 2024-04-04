İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9611
  • EURO
    34,7509
  • ALTIN
    2360.22
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manchester City, 3 puanı 4 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

4 Nisan 2024 Perşembe 01:30 - Güncelleme:
Manchester City, 3 puanı 4 golle aldı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Etihad'taki mücadeleyi Manchester City 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 11'de Rodri ile 45, 62 ve 69'da Phil Foden attı. Aston Villa'nın tekgolü 20'de Jhon Duran'dan geldi.

Aston Villa'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 77 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 67 puana yükseldi. Aston Villa, 59 puanda kaldı.

Manchester City, ligde bir sonraki maçında Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Aston Villa, sahasında Brentford'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.