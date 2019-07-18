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Manchester City, Abdülkadir Ömür transferinde son aşamada

Manchester City'nin transfer edip Sporting Lisbon'a kiralık olarak göndermek istediği Abdülkadir Ömür için pazarlıklar son aşamada.

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TM Dijital Haber Merkezi

Dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan Manchester City’nin Trabzonspor’da oynayan Abdülkadir Ömür için 20 milyon euro’yu gözden çıkarması Avrupa basınının dikkatini çekti. TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Genelde astronomik bonservis bedeli ödeyerek yıldız futbolcuları kadrosuna katan İngiliz devi bir yandan hazır oyuncularla ilgilenirken, diğer yandan geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

ENES GENK’E KİRALIK OLARAK VERİLMİŞTİ

2015 yılında Enes Ünal’ı transfer ederek Türkiye’de ses getiren M.City bu sefer başka bir Türk yıldızın peşinde. Abdülkadir Ömür için 20 milyon euro’yu gözden çıkaran City, 20 yaşındaki süper yeteneğin işini bitirip daha sonra Sporting Lisbon’a göndermeyi düşünürken, oyuncuyu 1 yıl daha kadroda tutmak isteyen Trabzonspor’un inadının yavaş yavaş kırıldığı belirtiliyor. Daha önce Enes’te de aynı yolu takip eden İngiliz kulübünün çok yakın bir süre içerisinde Abdülkadir Ömür transferine noktayı koyması beklenirken, bugün iki kulüp arasındaki görüşmelerin oldukça sıklaştığı bildirildi.

EĞER BİR OYUNCUYA 15 VE ÜZERİ VERİYORSAK ONU KENDİ KADROMUZDA OYNATMAMIZ LAZIM

M.City’e yakın menajerlerden alınan bilgilere göre Abdülkadir Ömür için yıllardır sürdürdüğü transfer politikasından vazgeçen İngilizlerin normalde 15 milyon Euro’nun üzerinde bonservis ücreti ödediği oyuncuları mutlaka kendi kadrosunda tutmak istedikleri ifade edilirken, yöneticilerin Türk yıldız için bu kuralı delecekleri, Abdülkadir’i transfer eder etmez Sporting Lisbon’a yollayacakları öğrenildi.

CENGİZ ÜNDER'DE HATA YAPTIKLARINI KABUL ETTİLER

2017 yılında 15 milyon Euro vermediği için Cengiz Ünder’i Roma’ya bırakan M.City, yetenekli futbolcuda büyük bir pişmanlık yaşarken İngiliz kulübünün bu sefer aynı yanlışa düşmek istemediği vurgulandı.

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