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Spor

Manchester City, Bernardo Silva için servet istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Bernardo Silva'nın bonservisini 100 milyon euro olarak belirlediği iddia edildi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:58 - Güncelleme:
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İngiliz devi Manchester City, Bernardo Silva için 100 milyon euro talep ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Pep Guardiola'nın ekibinin, Portekizli futbolcu için yaz aylarının başında 100 milyon euro bonservis belirlediği ve şu anda bu rakamdan düşmedikleri aktarıldı.

Manchester City'nin, Portekizli futbolcunun Barcelona'ya transfer olmak için istekli olduğunun farkında olduğu vurgulandı. Ancak İngiliz ekibine henüz Barcelona tarafından resmi bir teklif gelmediği kaydedildi.

Manchester City, 28 yaşındaki futbolcuyu 2017 yazında Monaco'dan 50 milyon euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

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