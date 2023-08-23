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Spor

Manchester City, Bernardo Silva ile uzattı!

Başarılı oyuncu Bernardo Silva, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Manchester City, Bernardo Silva ile uzattı!
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Adı Barcelona ve PSG ile anılan Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'nın geleceği açıklandı.

İngiliz devi, Portekizli yıldızla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Silva imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada 6 inanılmaz yıl geçirdim. Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Bu kadar açlığın ve tutkunun olduğu bir takımın parçası olmak heyecan verici." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Başarı daha fazlasını istemenizi sağlar. Bu kulüp bana kazanmaya devam etme fırsatı veriyor. Önümüzdeki yıllarda daha güzel anılar yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Manchester ekibinin formasıyla şu ana kadar 308 maça çıkan ve 55 gol atan Silva, 5 Premier Lig, 4 Lig Kupası, 2 Federasyon Kupası, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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