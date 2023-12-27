Manchester City, Claudio Echeverri transferini bitiriyor

Kadrosunda gençleştirme yapmak isteyen ve bu konuda çalışmalarına başlayan İngiltere Premier Lig devi Manchester City ilk hamlesini gerçekleştirmek üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, River Plate forması giyen 17 yaşındaki 10 numara Claudio Echeverri'yi kadrosuna katmak üzere.

Manchester City, Arjantinli genç yetenek için River Plate'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncu 1 sezon daha River Plate'de kiralık olarak forma giyecek.

6 MAÇA ÇIKTI

Profesyonel kariyerinde 6 resmi maça çıkan Claudio Echeverri bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.