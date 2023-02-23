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Spor

Manchester City deplasmanda Leipzig ile yenişemedi

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

23 Şubat 2023 Perşembe 00:57 - Güncelleme:
Manchester City deplasmanda Leipzig ile yenişemedi
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Leipzig ile karşılaştı.

Red Bull Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. City'nin golü 27. dakikada Riyad Mahrez'den geldi. Leipzig adına beraberlik golünü Josko Gvardiol kaydetti.

İLKAY'IN İLK ASİSTİ

Manchester City'nin golünde asisti Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan yaptı.

İngiliz devi adına fileleri havalandıran Riyad Mahrez, bu sezon şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydeden. İlkay Gündoğan ise bu sezon turnuvada ilk kez skora katkı sağladı.

2 İSİM SAHADA YOK

City'de Kevin de Bruyne ve Aymeric Laporte sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı.

DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Pep Guardiola maçta oyuncu değişikliği yapmadı. City maçı başladığı 11'le tamamladı.

İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 14 Mart Salı günü yapılacak.

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