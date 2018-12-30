Manchester City, deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup etti

Premier Lig'in 20. haftasında Southampton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Form düşüklüğü yaşayan Manchester City, Southampton'ı 3-1 mağlup etti ve kendine geldi.

Özellikle ikinci yarıda geçen sezon şampiyon olduğu gibi oynayan Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada David Silva, 45'te kendi kalesine Ward-Prowse ve 45+3'te Sergio Agüero attı. Ev sahibinin tek golü ise 37. dakikada Hojbjerg'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 47 yaptı ve lider Liverpool'un 7 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. Southampton ise 15 puanla 17. sırada kaldı.

Premier Lig'de haftaya Manchester City, sahasında Liverpool'u konuk edecek. Southampton ise Chelsea deplasmanına gidecek.