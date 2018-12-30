Manchester City, deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup etti
Premier Lig'de lider Liverpool'un gerisine düşen Manchester City, deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup etti ve kötü gidişatı durdurdu.
Premier Lig'in 20. haftasında Southampton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Form düşüklüğü yaşayan Manchester City, Southampton'ı 3-1 mağlup etti ve kendine geldi.
Özellikle ikinci yarıda geçen sezon şampiyon olduğu gibi oynayan Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada David Silva, 45'te kendi kalesine Ward-Prowse ve 45+3'te Sergio Agüero attı. Ev sahibinin tek golü ise 37. dakikada Hojbjerg'den geldi.
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 47 yaptı ve lider Liverpool'un 7 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. Southampton ise 15 puanla 17. sırada kaldı.
Premier Lig'de haftaya Manchester City, sahasında Liverpool'u konuk edecek. Southampton ise Chelsea deplasmanına gidecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.