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Spor

Manchester City Dortmund'u eledi, PSG'nin rakibi oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City deplasmanda Borussia Dortmund'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finalde PSG ile eşleşti.

14 Nisan 2021 Çarşamba 23:58 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:58
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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City, Almanya'da geriye düşmesine rağmen yine 2-1'lik skorla karşılaşmayı kazandı ve yarı finalde Paris Saint Gemrain ile eşleşti.

Borussia Dortmund'un golünü 15. dakikada 17 yaşındaki Jude Bellingham kaydetti. Manchester City'nin golleri 55. dakikada Riyad Mahrez (penaltı) ve 75. dakikada Philip Foden'den geldi.

JUDE BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ

Jude Bellingham (17 yıl, 289 gün), Bojan Krkic'in (17 yıl, 217 gün) ardından Şampiyonlar Ligi eleme turunda gol atan en genç ikinci futbolcu oldu. Ayrıca Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund adına gol atan en geç futbolcu olarak tarihe geçti.

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