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  • Manchester City düşüşe engel olamıyor! Üst üste 4. puan kaybı
Spor

Manchester City düşüşe engel olamıyor! Üst üste 4. puan kaybı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Maviler, ligdeki üst üste 4. puan kaybını yaşadı.

7 Aralık 2023 Perşembe 01:25 - Güncelleme:
Manchester City düşüşe engel olamıyor! Üst üste 4. puan kaybı
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İngiltere Premier Lig 15. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Aston Villa ile karşılaştı.

Villa Park'ta oynanan maçı Aston Villa 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Leon Bailey kaydetti.

Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo, maçta süre alamadı.

Son 3 lig maçında 3 beraberlik alan City, 4. maçından mağlup oldu ve taraftarlarına üst üste hayal kırıklığı yaşattı.

10 YIL SONRA KAYBETTİ

Manchester City, Villa Park'ta 10 yıl sonra Aston Villa'ya mağlup oldu.

Bu skorla Aston Villa ise son 14 iç saha maçının tamamını kazandı. Unai Emery'nin öğrencileri ligde oynadıkları son 4 maçta mağlup olmadı.

MANCHESTER CITY'Yİ GEÇTİ!

Bu sezon sadece iki mağlubiyet alan Villa, 32 puana yüksledi ve 30 puanlı Manchester City'i geçerek ligde 3. sıraya yerleşti. Ayrıca lider Arsenal ile puan farkını 4'e indirdi.

Ligin bir sonraki haftasında City, Luton Town deplasmanına gidecek. Aston Villa ise Arsenal'ı ağırlayacak.

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