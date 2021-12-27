Manchester City, Erling Haaland'ı istiyor

27 Aralık 2021 Pazartesi 00:31 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 00:31

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın geleceği belirsizliğini korurken, Manchester City'nin yıldız futbolcu için girişimlerde bulunacağı ileri sürüldü.

Sport'ta yer alan habere göre; Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane'i transfer edemeyen ve santrafor transferine ihtiyacı olan Manchester City, rotasını Haaland'a çevirdi. İngiliz ekip Haaland'ı sezon sonunda kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunacak.

Manchester City'nin, geçen yaz Haaland için Dortmund'a teklif götürdüğü ancak Alman ekibinin Norveçli golcünün takımdan ayrılmasını istemediği için transferin gerçekleşmediği aktarılırken İngiliz ekibinin, 30 Haziran tarihinde Haaland'ın sözleşmesinde devreye girecek özel bir çıkış maddesi sebebiyle tekrardan girişimlerde bulunacağı belirtildi.