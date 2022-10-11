Manchester City, Erling Haaland'ın serbest kalma bedelini belirledi

Yeni kulübü Manchester City ile sezona olağanüstü bir giriş yapan Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli belli oldu.

The Athletic'in haberine göre; Haaland'ın 2024 yazından itibaren İngiltere dışı kulüpler için serbest kalma bedeli devreye girecek. Bu serbest kalma bedeli ise 200 milyon euro olarak belirlendi.

Manchester City ile 5 yıl sözleşme imzalayan Haaland'ın bonservis bedeli her yaz giderek düşecek.

Premier Lig kulüpleri içinse bonservis bedeli tamamen Manchester City'nin opsiyonunda olacak.

60 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan 22 yaşındaki Haaland, şu ana kadar 9 Premier Lig maçında 15 gol ve 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 5 gol attı.