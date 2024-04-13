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Spor

Manchester City evinde farklı kazandı!

Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Luton Town'u 5-1'lik skorla yendi.

13 Nisan 2024 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Manchester City evinde farklı kazandı!
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İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Luton Town'u ağırladı. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City 5-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daiki Hashioka (kendi kalesine), 64. dakikada Mateo Kovacic, 76. dakikada penaltıdan Erling Haaland, 87. dakikada Jeremy Doku ve 90+3'te Josko Gvardiol attı. Luton Town'un tek golü 81'de Ross Barkley'den geldi.

Manchester City, bu galibiyetle birlikte 73 puana yükseldi. Luton Town, 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, Brighton deplasmanına gidecek. Pep Guardiola'nın ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise hafta arasında Real Madrid'i ağırlayacak. Luton Town, gelecek hafta sahasında Brentford'u misafir edecek.

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