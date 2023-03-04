Manchester City evinde Newcastle United'ı 2 golle devirdi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Ligin 26. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip Manchester City, 15. dakikada Phil Foden ve 67. dakikada Bernardo Silva'nın attığı gollerle müsabakadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla İngiltere Premier Lig'de 58 puana ulaşan Manchester City, maç eksiği bulunan lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Galibiyet hasreti 5 karşılaşmaya çıkan Newcastle United ise 41 puanla 5. sırada yer aldı.