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Spor

Manchester City evinde Newcastle United'ı 2 golle devirdi

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 18:12 - Güncelleme:
Manchester City evinde Newcastle United'ı 2 golle devirdi
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Ligin 26. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip Manchester City, 15. dakikada Phil Foden ve 67. dakikada Bernardo Silva'nın attığı gollerle müsabakadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla İngiltere Premier Lig'de 58 puana ulaşan Manchester City, maç eksiği bulunan lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Galibiyet hasreti 5 karşılaşmaya çıkan Newcastle United ise 41 puanla 5. sırada yer aldı.

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