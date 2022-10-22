Manchester City evinde rahat kazandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Brighton Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 22 ve 43. dakikalarda Erling Haaland ile 75. dakikada Kevin de Bruyne attı. Konuk ekibin tek golü ise 53. dakikada Leandro Trossard'dan geldi.

Premier Lig'de bu sezon çıktığı 11 maçta 17 gole ulaşan Norveçli Haaland, 15 golle Manchester ekibinin geçen sezon en skorer ismi olan Kevin de Bruyne'yi şimdiden geride bıraktı.

Son şampiyon Manchester City, bu galibiyetle puanını 26'ya çıkarırken, Brighton Hove Albion 15 puanda kaldı.

