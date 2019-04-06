15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6272
  • 6,3187
  • 233.628
  • 98.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manchester City FA Cup'ta finale kaldı

Manchester City, Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Brighton’u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maçtaki tek gol 4. dakikada Gabriel Jesus’tan geldi.

City bu sezon daha önce İngiltere Lig Kupası’nda şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Diğer yarı finalde Watford ile Wolverhampton yarın karşı karşıya gelecek.

Guardiola’nın öğrencileri ligde bütün maçlarını kazandığı takdirde de şampiyonluğa ulaşacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Tottenham ile eşleştiler.

Sezonu dört kupayla tamamlama ihtimalleri bulunuyor.

''Milli Savunma Bakanlığı o defteri oradan çekip aldı''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şişli'de halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Payitaht dizisine özel ziyaretçi

Payitaht dizisine özel ziyaretçi

Başkan Erdoğan Rusya'ya gidecek

Başkan Erdoğan Rusya'ya gidecek

Bunu yapabilen yedinci ülke oldu

Bunu yapabilen yedinci ülke oldu

Sudanlı göstericiler ordu karargahına girdi

Sudanlı göstericiler ordu karargahına girdi

İP, seçimdeki yenilgisini pusulaya bağladı

İP, seçimdeki yenilgisini pusulaya bağladı

Terör örgütünün iğrenç yüzünü tek tek anlattı

Terör örgütünün iğrenç yüzünü tek tek anlattı

İngilizleri şaşkına çeviren pasaportlar

İngilizleri şaşkına çeviren pasaportlar
 

POPÜLER HABERLER

Dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı

Dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı

İstanbul Havalimanı büyük göç sonrası yolculara kapılarını açtı

İstanbul Havalimanı büyük göç sonrası yolculara kapılarını açtı

Dolmabahçe, tarihinin en ciddi restorasyonunda

Dolmabahçe, tarihinin en ciddi restorasyonunda

Bir tek vuruşla savaş gemisini batırıyor! Karadeniz'de test edildi

Bir tek vuruşla savaş gemisini batırıyor! Karadeniz'de test edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA