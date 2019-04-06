Manchester City FA Cup'ta finale kaldı

Maçtaki tek gol 4. dakikada Gabriel Jesus’tan geldi.

City bu sezon daha önce İngiltere Lig Kupası’nda şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Diğer yarı finalde Watford ile Wolverhampton yarın karşı karşıya gelecek.

Guardiola’nın öğrencileri ligde bütün maçlarını kazandığı takdirde de şampiyonluğa ulaşacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Tottenham ile eşleştiler.

Sezonu dört kupayla tamamlama ihtimalleri bulunuyor.