Manchester City finale yükseldi!

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde Fluminense'nin rakibi, Manchester City oldu.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun ikinci yarı final müsabakasında, İngiltere'nin Manchester City takımı ile Japonya ekibi Urawa Red Diamonds, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda karşılaştı.

Manchester City, 45+1. dakikada Marius Höibraten (kendi kalesine), 52. dakikada Mateo Kovacic ve 59. dakikada Bernardo Silva'nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Manchester City, Brezilya temsilcisi Fluminense ile finalde, 22 Aralık Cuma günü TSİ 21.00'de karşılaşacak. Üçüncülük müsabakası ise Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün TSİ 17.30'da oynanacak.

