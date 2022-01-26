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Spor

Manchester City, Julian Alvarez transferinde sona geldi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin River Plate forması giyen Julian Alvarez için kulübüyle anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:42 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 00:42
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Premier Lig devi Manchester City'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınının haberine göre; Manchester City, golcü oyuncu Julian Alvarez'in transferi için kulübü River Plate ile anlaşmaya vardı.

Haberde İngiliz ekibinin Arjantinli futbolcu için River Plate'e bonuslar dahil 18,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Alvarez, Temmuz ayına kadar kiralık olarak River Plate'te oynamaya devam edecek.

Kariyerinde 96 resmi maçta görev alan 21 yaşındaki futbolcu, 36 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.

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