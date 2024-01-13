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Spor

Manchester City, Newcastle'ı son dakikada devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United, sahasında konuk ettiği Manchester City'ye 3-2 mağlup oldu.

13 Ocak 2024 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Manchester City, Newcastle'ı son dakikada devirdi!
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Premier Lig'in 20. hafta maçında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-2 kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bernardo Silva, 74. dakikada Kevin De Bruyne ve 90+1'de Oscar Bobb kaydetti. Ev sahibi Newcastle'ın golleri 35. dakikada Alexander Isak ve 37. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 43 yaptı. Newcastle United ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Aston Villa deplasmanına gidecek. Manchester City, sahasında. Burnley'i ağırlayacak.

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