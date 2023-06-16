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Spor

Manchester City sezonun ilk transferini tamamlamak üzere

Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve FA Kupasını alarak rüya gibi bir sezon geçiren Manchester City, yeni sezonun ilk transferini yapıyor. Chelsea'de forma giyen Mateo Kovacic için anlaşmaya varıldı.

16 Haziran 2023 Cuma 15:30 - Güncelleme:
Manchester City sezonun ilk transferini tamamlamak üzere
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Manchester City ile 2022-23 sezonuna damga vuran Pep Guardiola; İngiltere Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşarak 'üçleme'yi tamamlamıştı.

Yeni sezona da iddialı girmek isteyen Pep Guardiola, transfer için kolları sıvadı.

ESPN'in haberine göre Manchester City, Mateo Kovacic transferinde sona geldi. Haber detayında transferin yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında gerçekleşeceği kaydedildi.

2018'den bu yana Chelsea'de forma giyen Hırvat orta saha 221 maçta görev alırken 6 gol 15 asist kaydetti.

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