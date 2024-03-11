Manchester City ve Liverpool, Portekizli yıldız için yarışta!

Bu sezon Premier Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışında olan Liverpool ve Manchester City yaz transfer döneminde bir daha karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

HEDEFTE AYNI İSİM VAR

The Telegraph'da yer alan habere göre Manchester City ve Liverpool yaz transfer döneminde Wolverhampton forması giyen Pedro Neto'yu kadrolarına katmak için yarışacaklar.

Haberin detaylarında Wolverhampton'ın 24 yaşındaki Portekizli yıldız kanat oyuncusu için 75 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu söylendi.

Ancak Pedro Neto'nun, Liverpool'da gelecek sezonun teknik direktörünün belli olmaması sebebiyle Manchester City'yi tercih edebileceği de iddia edildi.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 23 resmi maça çıkan Pedro Neto bu karşılaşmalarda 3 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı.