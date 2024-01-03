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Spor

Manchester City, yeni Messi'yi buldu!

Premier Lig ekibi Manchester City, devre arasında bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Aktarılan habere göre İngiliz ekibi, River Plate'de forma giyen 18 yaşında Arjantinli on numara oyuncusu Claudio Echeverri ile anlaştı.

3 Ocak 2024 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Manchester City, yeni Messi'yi buldu!
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Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, River Plate'de forma giyen 18 yaşında Arjantinli on numara oyuncusu Claudio Echeverri için kulübü River Plate ile anlaştı.

İki taraf arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, kısa süre içerisinde resmi imzanın atılacağı aktarıldı.

14.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Manchester City'nin bu transfer karşılığında River Plate'e 14.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, sözleşmede oyuncunun bireysel performansına bağlı olarak 9 milyon euro'luk bonusunda yer alacağı aktarıldı.

Ayrıca bonus maddesinde yer alan başarı maddesinin kulüp başarısı değil, oyuncunun bireysel başarısı olduğunun altı çizildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon River Plate formasını 6 kez giyen Echeverri, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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