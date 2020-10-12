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Spor

Manchester City'den Erling Haaland için 100 milyon euro

Manchester City'nin, Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland için Alman kulübüne 100 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:30
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İngiliz ekibi Manchester City, Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor. Don Balon'a göre City, önümüzdeki yaz Haaland için 100 milyon euroluk bir teklif yapma hazırlığında.

City'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sergio Aguero'nun ayrılması bekleniyorken, hedef onun yerini Haaland ile doldurmak olacak.

Dortmund'un yıldızı için 70 milyon euroluk serbest kalma maddesi 2022'de devreye girecek. Manchester City, olası bir transfer yarışında avantaj sağlamak için işi, önümüzdeki yaz bitirmeyi planlıyor. Haaland ile özellikle İtalyan devi Juventus'un da ilgilendiği aktarılmakta.

Milliyet

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