Manchester City'den savunmaya Josko Gvardiol takviyesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hırvat stoper Josko Gvardiol transferi için RB Leipzig ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester City yeni sezonun ses getirecek transferlerinden birini Josko Gvardiol ile yapmaya hazırlanıyor.

Oyuncuyla haftalar önce el sıkışan Manchester City, Leipzig ile de anlaşma vardı. İngiliz devi bu transfer için Leipzig'e en 100 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

Transfer söz konusu rakama resmi olarak gerçekleşirse Josko Gvardiol tarihin en pahalı stoperi unvanını eline geçirecek.