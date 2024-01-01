Manchester City'e 17'lik genç yetenek

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, geleceğe dönük yatırımlarını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devi, 17 yaşındaki on numara Claudio Echeverri için River Plate ile el sıkıştı.

Aralık 2024'e kadar River Plate'de kalacak olan Arjantinli yetenek ile 6 yıllık anlaşma sağlandı.

1 Ocak 2024 itibariyle City'e katılacak olan Claudio, River Plate ile 6 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

17 yaşındaki yeteneğin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.