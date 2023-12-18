Manchester City'e ağır fatura!

İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City Kulübü'ne 3-3 biten Tottenham maçındaki olaylardan dolayı ceza verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada; "Manchester City, 3 Aralık Pazar günü Tottenham Hotspur ile oynanan Premier Lig maçında oyuncularının bir maç görevlisinin etrafını sarmasının ardından 120.000 Sterlin para cezasına çarptırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yapılan açıklamada Manchester City Kulübü'nün oyuncularının uygunsuz bir şekilde davrandıklarını kabul ettiği de yer aldı.

İngiltere'de gündem olan pozisyonda hakem Simon Hooper, Manchester City oyuncusu Grealish'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda avantaj durumunu kesmiş ve öncesinde yaşanan pozisyon için Manchester City lehine faul düdüğü çalarak oyunu durdurmuştu.

Hakem Hooper'ın kararına Manchester City oyuncuları yoğun itirazlarda bulunmuştu.