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Spor

Manchester City'ye Arjantinli genç yetenek!

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, River Plate forması giyen 17 yaşındaki Arjantinli futbolcu Claudio Echeverri ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Aralık 2023 Pazar 22:38 - Güncelleme:
Manchester City'ye Arjantinli genç yetenek!
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Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, geleceğe dönük yatırımlarını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devi, 17 yaşındaki on numara Claudio Echeverri için River Plate ile el sıkıştı.

Aralık 2024'e kadar River Plate'de kalacak olan Arjantinli yetenek ile 6 yıllık anlaşma sağlandı.

1 Ocak 2024 itibariyle City'e katılacak olan Claudio, River Plate ile 6 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

17 yaşındaki yeteneğin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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