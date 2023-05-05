Manchester United 1 golle 3 puana veda etti

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Manchester United'ı 1-0 yendi.

Premier Lig'de Brighton, Amex Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.

Ev sahibi takım, Alexis Mac Allister'ın 90+9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

Bu sonucun ardından iki maçı eksik Brighton 55 puanla 6. sıraya yükseldi. Beş maç sonra kaybeden Manchester United ise 63 puanla 4. sırada kaldı.

Manchester United bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 8 galibiyet elde ederek 63 puanla Premier Lig'de 4. sırada yer alıyor. Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.