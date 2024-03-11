Manchester United, 21'lik stoper için 90 milyonu gözden çıkardı!

Jim Ratcliffe'nin futbol direktörü konumuna gelmesiyle gelecek sezon kadrosunda büyük değişikliğe gitmek isteyen Manchester United transfer çalışmalarını hızlandırdı.

90 MİLYON EUROLUK HAREKAT

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United gözünü Everton forması giyen 21 yaşındaki İngiliz stoper Jarrad Branthwaite'a çevirdi.

Erik ten Hag'ın çok etkilendiği Jarrad Branthwaite için Manchester United'ın 90 milyon euroyu gözden çıkardığı da söylendi.

Ayrıca haberin detaylarında Erik ten Hag sezon sonunda ayrılsa bile Jarrad Branthwaite'ı kadrosuna katmak istiyor.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Everton formasıyla 31 resmi maça çıkan Jarrad Branthwaite bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.