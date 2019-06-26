Manchester United, Aaron Wan-Bissaka ile anlaştı
Manchester United, Crystal Palace'ın 21 yaşındaki sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı 50 milyon Pound karşılığında transfer etti.
İngiltere Premier Lig'i 6. sırada tamamlayarak beklentilerin altında kalan Manchester United, yaz transfer döneminin ikinci transferini yaptı.
Kırmızı Şeytanlar, Crystal Palace'ın 21 yaşındaki İngiliz sağ beki Aaron Wan-Bissaka ile anlaştı.
Manchester United, Wan-Bissaka transferi için Crystal Palace'a 50 milyon Pound ödeyecekken; Wan-Bissaka haftalık 90 bin Pound kazanacak.
Crystal Palace altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon İngiliz ekibiyle toplam 39 maçta forma giydi.
Wan-Bissaka, İngiltere U21 Milli Takımı ile Avrupa U21 Futbol Şampiyonası'nda mücadele ediyor.
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