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  • Manchester United ağlarını böyle sarstı! Mbaye Diagne İngiltere'ye çok çabuk alıştı
Spor

Manchester United ağlarını böyle sarstı! Mbaye Diagne İngiltere'ye çok çabuk alıştı

İngiltere Premier Lig'de 24. hafta karşılaşmasında WBA ile Manchester United'ı karşı karşıya geldi. Galatasaray'dan kiralık olarak West Bromwich kadrosuna katılan Mbaye Diagne ilk golünü United ağlarına gönderdi.

14 Şubat 2021 Pazar 19:12 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 19:21
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Premier Lig'in 24. haftasında milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun forma giydiği West Bromwich Albion, The Hawthorns Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.

Devre arasında Galatasaray'dan kiralanan Senegalli santrfor Mbaye Diagne, 2. dakikada ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Diagne, Premier Lig'de çıktığı 4. maçta ilk golünü kaydetti.

Manchester United, bu gole 44. dakikada Portekizli futbolcu Bruno Fernandes ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

WBA'ya transfer olduktan sonra 3 maçta 1 asisti bulunan Diagne, 4. maçında ilk golünü attı.

Okay Yokuşlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 67 dakika forma giydi.

Son 5 haftada 4. kez puan kaybeden Manchester United, 46 puanla ikinci basamakta yer aldı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan 13 puanla düşme hattındaki West Bromwich Albion'ın 19. sıradaki yeri değişmedi.

Manchester United, gelecek hafta Newcastle'ı konuk edecek. WBA ise Burnley deplasmanına gidecek.

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