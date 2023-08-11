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Spor

Manchester United, Altay Bayındır'ı istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın ikinci kalecisinin ardından üçüncü kalecisi de sakatlandı. Manchester ekibi yaşanan gelişme sonrası ibreyi tekrardan Fenerbahçeli Altay Bayındır'a kırdı. İşte detaylar...

11 Ağustos 2023 Cuma 10:51 - Güncelleme:
Manchester United, Altay Bayındır'ı istiyor
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Manchester United'ın ikinci yedek kalecisinin de sakatlanması sonrası Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı bir kez daha gündemine aldığı belirtildi.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre bir süredir sakat olan Dean Henderson'un yanı sıra üçüncü kaleci Tom Heaton'un da sezon başlamadan hemen önce sakatlanması transfer ihtimallerini güçlendirdiği yazıldı.

Takımın geniş kadrosundaki Matej Kovar'ın Bayer Leverkusen'e imza atmasına kısa bir süre kaldığı ifade edilirken gündeme yeniden Altay Bayındır'ın geldiği belirtildi.

TEKLİF 5 MİLYON STERLİN

Sarı lacivertli takımla 5 milyon sterlin karşılığında anlaşma zemini arandığı vurgulanırken iki kulübün Fred transferi konusunda da 13 milyon sterlinlik anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

Manchester United bu yaz, uzun yıllar kalesini koruyan David De Gea ile yollarını ayırıp Inter'in Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı transfer etmişti.

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