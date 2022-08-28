Manchester United, Anthony transferini bitiriyor

Premier Lig'de sezona kötü başlayan ancak Liverpool ve Southampton galibiyetleriyle moral bulan Manchester United'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United'ın Ajax'tan transfer etmek istediği Antony'i için son düzlüğe girdiği belirtildi.

99 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR

Haberde daha Ajax'ın Brezilyalı yıldızı 99 milyon Euro'ya bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

Daha önce Hollanda ekibi, İngiliz devinin yaptığı 90 milyon Euro'luk teklifi reddettiği aktarılmıştı.

KISA SÜRE İÇİNDE ANLAŞMA

Ajax ile Manchester United'ın bu transfer için kısa sürede anlaşabileceği kaydedildi.

ANTONY MANU'YU İSTİYOR

Antony'nin de Manchester United'a transfer olmak istemesi bu transferin bitmesinde kilit rol oynayacağı belirtildi.

22 yaşındaki Brezılyalı yıldız kanat oyuncusu, Ajax ile çıktığı 2 maçta 1 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.