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Spor

Manchester United, Antony'nin biletini kesti!

Premier Lig devi Manchester United, sezon sonunda beklentileri karşılayamayan Antony ile yollarını ayırmayı planlıyor.

13 Nisan 2024 Cumartesi 20:14 - Güncelleme:
Manchester United, Antony'nin biletini kesti!
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Manchester United, 2022 yazında Ajax'tan büyük bir umutlarla kadrosuna kattığı Antony ile yollarını ayırmak istiyor.

İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre, Manchester United, 24 yaşındaki futbolcuyu yaz aylarında uygun bir bonservisle satmayı planlıyor.

ADAYLARDAN BİRİ OLISE

Öte yandan Manchester United'ın, Antony yerine düşündüğü isimlerden birinin Crystal Palace forması giyen Micheal Olise olduğu ve diğer alternatiflerin de yakından takip edildiği kaydedildi.

MANU 95 MİLYON EURO ÖDEDİ

Manchester United, Brezilyalı Antony için Ajax'a 95 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. İngiliz ekibinde şu ana kadar 77 maçta süre bulan Antony, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

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