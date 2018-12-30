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Manchester United, Bournemouth'u 4-1 mağlup etti

Jose Mourinho'nun gitmesiyle çıkışa geçen Paul Pogba'nın bir kez daha damgasını vurduğu maçta Manchester United, Bournemouth'u 4-1 mağlup etti ve yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 3'te 3 yaptı.

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Premier Lig'in 20. haftanın kapanış maçında Manchester United, Bournemouth'ı Old Trafford'da konuk etti. Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer ile çıkışa geçen MANU, Bournemouth'ı 4-1 mağlup etti ve Norveçli teknik adam ile 3'te 3 yaptı.
 
Manchester United'a farklı galibiyeti getiren golleri 5 ve 33. dakikalarda Paul Pogba, 45'te Marcus Rashford ve 72'de Romelu Lukaku attı. Konuk takımın tek sayısı ise 45+2'de Nathan Ake'den geldi.
 
POGBA, KİMLİK DEĞİŞTİRDİ
 
Manchester United'da Jose Mourinho ile ligin 14 haftasında 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Paul Pogba, Solskjaer yönetiminde 3 maçta 4 gol ve 3 asiste ulaştı ve bambaşka bir kimliğe büründü.
 
SOLKJAER İLE 3 MAÇTA 12 GOL
 
Ole Gunnar Solksjaer ile keyif veren bir futbol ortaya koyan United, yeni teknik dikektörüyle çıktığı 3 maçı da kazanırken 3 maçta 12 gol atarak dikkat çekti.
 
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 35 yaparak 6. sırada yer aldı. Son iki maçta 9 gol yiyen Bournemouth ise 26 puan ile 12. sırada kaldı.
 
Premier Lig'in 21. haftasında MANU, Newcastle deplasmanına konuk olacak. Bournemouth ise sahasında Watford'u ağırlayacak.

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