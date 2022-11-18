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Spor

Manchester United: Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız

Manchester United yönetimi ile Cristiano Ronaldo arasında ki gerilim yükselmeye devam ediyor. Son olarak gene iğneleyici bir röportaj veren Ronaldo için 'Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız' açıklaması yapıldı.

AA18 Kasım 2022 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Manchester United: Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan ve Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından kulüpten ayrılacağının sinyalini veren Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo hakkında "gerekli adımların atıldığını" açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun stat dışındaki posterini sökerek yanıt vermişti. Manchester United, Ronaldo'nun, kendisinin takımdan atılmaya çalışıldığı ve ihanete uğramış hissettiği yönündeki ifadelerinin incelemeye alındığını duyurmuştu.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi ödülüne ise 2 kez layık görülen ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kazanma sevinci yaşayan Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'da bu sezon ilk 11'e girme şansını yakalamakta zorlandı. Takımının Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 10'unda görev yapan Ronaldo, söz konusu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer alabildi.

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