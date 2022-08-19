Manchester United, Casemiro'yu kadrosuna kattı

Real Madrid ve Manchester United, Brezilyalı futbolcu Casemiro'nun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

İspanyol ekibi Real Madrid, Casemiro'ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Manchester United ise Brezilyalı yıldızın transferinden dolayı mutluluk duyduklarını açıkladı.

TRANSFERİN RAKAMLARI

Casemiro, Manchester United'ın kendisine yaptığı kabul etti. Real Madrid ile de anlaşan Manchester United bu transferi kısa süre içerisinde bitirdi. Manchester United'ın Casemiro için Real Madrid'e 10 milyon euro'luk kısmı bonus olmak üzere toplamda 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncuya ise haftalık 415 bin eurodan 4 yıllık sözleşme verilecek.

KAZANMADIK KUPA BIRAKMADI

30 yaşındaki Casemiro'nun kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Ligi, 3 FIFA Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa ve 1 Copa America şampiyonluğu bulunuyor. 2013'den bu yana Real Madrid forması giyen Brezilyalı oyuncu, İspanyol ekibiyle çıktığı 336 maçta 31 gol 29 asistlik performans sergiledi.

CARLO ANCELOTTI NE DEDİ?

Teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında "Casemiro aramızdan ayrıldı. Elimizde 6 orta saha oyuncusu var. Casemiro ile birlikte 7 oyuncumuz vardı. 6 orta sahayla tüm sezonu geçiririm, bu çok çok iyi bir rakam." dedi.

Takımın ayrılığa verdiği tepkiyle ilgili gelen soruya İtalyan teknik adam, "Oyuncular bu durumu anlayışla karşıladı. Tüm takım ona saygı duyuyor. Casemiro, yeni bir macera istedi. Onu anlayışla karşıladık. Real Madrid için çok şey yaptı." cevabını verdi.

Casemiro yerine transfer yapmayacaklarını belirten Ancelotti, "Casemiro yerine yazın transfer yaptık, Tchouameni. Ayrıca, aynı bölgede Kroos'u da oynatabilirim. Casemiro gibi bir karakterin yerine bir başka birini kolay kolay koyamazsın zaten." sözleriyle konuşmasını noktaladı.