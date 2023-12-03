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Spor

Manchester United deplasmanda kaybetti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Newcastle United karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, deplasmanda oynadıkları karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

3 Aralık 2023 Pazar 01:15 - Güncelleme:
Manchester United deplasmanda kaybetti!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United, Premier Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı.

St. James' Park'ta oynanan maçı Newcastle 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 55. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

Ligde son olarak Chelsea'yi 4-1 mağlup eden Newcastle, güçlü rakibi Manchester United'ı da eli boş gönderdi. Öte yandan Erik ten Hag'ın öğrencileri ligde 3 maç sonra puan kaybetti.

Bu sonuçla puanını ev sahibi ekip puanını 26'ya çıkardı. MANU ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında MANU, Chelsea'yi ağırlayacak. Newcastle ise Everton deplasmanına gidecek.

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