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Spor

Manchester United evinde Everton'ı 2 golle geçti

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Everton'ı 2-0 mağlup etti.

8 Nisan 2023 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Manchester United evinde Everton'ı 2 golle geçti
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Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United, Everton'u konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Manchester United ilk yarıyı Scott McTominay'in 36. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi ekip 71. dakikada Anthony Martial'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadele, Manchester United'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manchester United'da Wout Weghorst karşılaşmanın 81. dakikasında Marcus Rashford'un yerine oyuna dahil edildi.

Öte yandan Manchester United'da sakatlığını atlatan Christian Eriksen 70 gün sonra sahalara döndü. Danimarkalı yıldız, 77. dakikada oyuna alındı.

Bu sonucun ardından Manchester United 56 puana ulaştı. 4 maç sonra mağlup olan Everton ise 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Manchester United, Nottingham Forest'a konuk olacak. Everton ise Fulham'ı ağırlayacak.

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